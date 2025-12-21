Protecció Civil desactiva la alerta de Inuncat, pero advierte de un nuevo frente de lluvias

Archivo - Fin de la alerta Inuncat - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este domingo la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) por las lluvias intensas que han afectado a buena parte de Catalunya durante las últimas horas, informa en un comunicado.

El plan se mantiene en fase de prealerta ante la previsión todavía de precipitaciones importantes, principalmente en el litoral y prelitoral Central y de Girona, durante la tarde y noche de este domingo y hasta este lunes por la mañana.

Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el episodio de lluvias intensas ha finalizado, aunque a partir de esta tarde se acercará un nuevo frente que puede dar precipitaciones en el litoral y prelitoral central y en el noreste de Catalunya, con mayor probabilidad en el Alt Empordà.

De cara a la madrugada de este lunes, las precipitaciones se mantendrán en el noreste del país.

Las acumulaciones de lluvia más destacables hasta el momento han sido: Sils, con 98,3 l/m2; Fogars de la Selva, con 89,8 l/m2, Badalona, con 76,8 l/m2; Salt, con 75,5 l/m2, y Mataró, con 70,6 l/m2.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 261 llamadas referentes al episodio de lluvias intensas , que se han centralizado prácticamente todas en la provincia de Barcelona: 230 (90,55%).

Por comarcas, las que más llamadas registraron fueron el Barcelonès, con 104 (40,15%); el Maresme, con 66 (25,48%); el Vallès Oriental, con 35 (13,51%), y el Vallès Occidental, con 19 (7,34%).

Los Bombers de la Generalitat atendieron, desde la noche del viernes y hasta las 10.00 horas de este domingo, 120 avisos relacionados con el episodio de lluvias y el grueso de los servicios atendidos se han localizado en la Región de Emergencias Metropolitana Nord y en la Región de Emergencias de Girona.

En la mayoría de avisos, los Bomberos fueron activados para resolver problemas de inundaciones en bajos o garajes, por acumulación de agua en la vía pública o por varios vehículos bloqueados con el agua, también para retirar árboles o ramas caídas y algún desprendimiento de piedras en la vía.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

En cuanto a la situación hidrológica, la Agència Catalana de l'Agua (ACA) informa que los caudales de los ríos van a la baja exceptuando el tramo final del Ter que, aunque por debajo de los umbrales de Alerta, todavía está incrementando debido a las aportaciones del río Onyar.

La ACA sigue haciendo seguimiento porque prevé que pueda haber crecidas con las nuevas lluvias de esta noche, sobre todo en las comarcas del noreste donde se prevé la mayor intensidad de lluvias.

PRUDENCIA

Protecció Civil pide extremar la prudencia estos días, y en caso de intensa lluvia evitar desplazamientos y no cruzar en ningún caso ríos, rieras o barrancos porque la fuerza del agua puede arrastrar a personas y vehículos.

Se recomienda consultar el estado de las carreteras y circular siempre que sea posible por vías principales, y seguir las previsiones meteorológicas.