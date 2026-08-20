Protecció Civil desactiva en Catalunya la alerta por calor intenso

Archivo - Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), según la previsión de la Agencia Estatal d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves por la tarde la alerta del plan Procicat por calor intenso y calor nocturno intenso, una vez que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha dado por finalizada la previsión de superación de los umbrales de peligro de temperaturas máximas y mínimas.

En un comunicado, Protecció Civil ha explicado que las altas temperaturas han sido "muy persistentes durante las últimas semanas", y ha recordado que el plan Procicat se activó el 18 de agosto.

Mientras ha estado activo, se han alcanzado temperaturas máximas de 40 grados en diversas estaciones de Catalunya, especialmente en las comarcas de Ponent, Terres de l'Ebre y el Priorat.

Los valores más elevados se han registrado en Vilanova de Segrià (Lleida), con 41,6 grados; Vinebre (Tarragona), con 41,3, y Torroja del Priorat (Tarragona), con 41,1.

También se superaron los 40 grados en las comarcas del Segrià, la Ribera d'Ebre, el Pallars Jussà, el Priorat, Urgell, la Noguera, el Pla d'Urgell y la Terra Alta.