Protecció Civil envía una ES-Alert a 5 comarcas de Tarragona por lluvias intensas hasta la noche

Vecinos de La Ràpita (Tarragona) tratan de sacar del barro un coche atrapado tras el episodio de fuertes lluvias - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este lunes cerca de las 14.15 horas una nueva alerta a móviles ES-Alert a 5 comarcas de la provincia de Tarragona por la previsión de lluvias intensas que se alargarán hasta esta noche, informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Concretamente, los móviles que han recibido la alerta son de las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Camp.

En el mensaje se pide a la ciudadanía no acercarse a zonas inundables, así como no cruzar rieras, barrancos ni ríos, y minimizar los desplazamientos y actividades.

NÚRIA PARLON

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha recordado que el plan Inuncat sigue en fase de emergencia y ha señalado que el "episodio no se ha acabado", por lo que es necesario extremar la precaución, según ella.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la consellera también ha explicado que los Bombers de la Generalitat coordinarán las intervenciones y que se ha creado un nuevo centro de recepción de material y apoyo en Alcanar (Tarragona), para poder canalizar los recursos de otras administraciones y entidades colaboradoras.