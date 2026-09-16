Protecció Civil envía un Es-Alert por lluvia torrencial a 5 comarcas más de Catalunya

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado hacia las 23.10 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès (Tarragona) por lluvia torrencial hasta la 1 de la madrugada del jueves.

El mensaje alerta del riesgo de inundaciones repentinas, pide extremar las precauciones en los desplazamientos, seguir las instrucciones de las autoridades y llamar al teléfono 112 en caso de estar en riesgo.

Alrededor de las 21.30 horas de este miércoles se ha mandado un mensaje similar a los móviles de las comarcas del Barcelonès y el Maresme (Barcelona).