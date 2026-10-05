Protecció Civil envía una nueva ES-Alert al Vallès Oriental (Barcelona) y piden confinarse

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una nueva alerta ES-Alert al Vallès Oriental (Barcelona) este lunes a las 9.32 horas "por el riesgo de desbordamiento de rieras" y han pedido a la población de la comarca confinarse en el interior de edificios y no circular con vehículos.

Han recomendado que subir a las plantas superiores de los edificios si el agua entra y evitar sótanos y zonas bajas, han explicado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Este es la segunda alerta del día que se envía a los teléfonos de los vecinos del Vallès Oriental, que junto a los habitantes del Maresme (Barcelona), la han recibido a las 8.02 horas.