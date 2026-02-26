Protecció Civil estrena uniforme, 98 vehículos y suma 87 trabajadores para "ganar operatividad"

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, presenta los nuevos vehículos y uniformes de Protecció Civil - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha presentado este jueves los nuevos uniformes de Protecció Civil de la Generalitat, que ampliará su flota de vehículos de 10 a 108 y sumará 87 nuevos profesionales para "ganar operatividad" gestionar de la mejor forma posible las emergencias.

De las 87 nuevas plazas, 74 serán de personal técnico, 4 de operadores del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) y también habrá 9 plazas de personal de administración, ha explicado Parlon, que ha indicado que la plantilla alcanzará los 255 trabajadores con el objetivo de llegar a los 400 en los próximos años.

En cuanto al uniforme, Parlon ha señalado que tiene un color "más claro", lo que permitirá ganar operatividad siguiendo el modelo del resto de uniforme sde los cuerpos de emergencias de Catalunya.

NUEVOS VEHÍCULOS

Respecto a la nueva flota de vehículos, está previsto incorporar 96 SUV híbridos enchufables, una furgoneta operativa territorial y una pick-up para actividades de logística, con una inversión aproximada de 7,8 millones de euros.

"Hacemos una apuesta clara para reforzar los equipos y dotartlos de mejores medios y más profesionales con la voluntad de gestionar de la mejor forma posible las emergencias", ha afirmado Parlon, que también ha puestpo en valor la proximidad con el mundo local.

En este sentido, ha recordado la reciente creación del nuevo servicio territorial en la veguería del Penedès: "Nos interesa mucho que nuestros técnicos estén en apoyo directo a los ayuntamientos y Consells Comarcals", ha concluido.