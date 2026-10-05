Protecció Civil levanta restricciones por las lluvias pero pide prudencia esta tarde

Archivo - Un agente de Protecció Civil en el nuevo centro Cecor de las Tres Xemeneies de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicado que la mejora en cuanto a la intensidad de lluvias ha permitido levantar las restricciones previstas hasta las 14.00 horas en las comarcas afectadas, aunque ha pedido prudencia de cara a la tarde de este lunes por la posibilidad de chubascos en la Catalunya Central y en el interior de comarcas de Girona.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras una nueva reunión del Comité Técnico del CECAT en el Departamento de Interior, donde ha recordado que la previsión meteorológica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) sigue siendo la misma de cara a unas horas.

Ha añadido que prevén el envío de un nuevo ES-Alert en el Vallès Oriental (Barcelona) para levantar el confinamiento de la ciudadanía en dichos municipios, activo desde aproximadamente las 10.00 horas.

Solé ha recordado que esto no quiere decir que deje de llover, sino que el fenómeno no tendrá una estructura tan compacta como ha sucedido esta mañana en el litoral y prelitoral central.

A las 17.00 horas habrá otra reunión del Comité Técnico para valorar la situación de lluvias y ver cómo evoluciona el fenómeno meteorológico.