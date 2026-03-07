Protecció Civil mantiene activada la alerta del Inuncat ante los caudales elevados de los ríos

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada este sábado la alerta del plan Inuncat a pesar de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha dado por finalizado por la mañana el episodio de acumulación de lluvia que se inició el jueves, ya que diversos ríos todavía presentan caudales elevados y pueden producir afectaciones en zonas próximas a los lechos.

En estos momentos se mantiene el nivel de peligro en el río Muga, en la estación de Boadella d'Empordà (Girona), y en el río Ter, en la estación de Sant Joan de les Abadesses (Girona), informa Protecció Civil en un comunicado.

Además, también se está haciendo seguimiento de la evolución de los desembalses en el sistema Ter, especialmente en el pantano de Susqueda, que pueden incrementar puntualmente el caudal circulando aguas abajo.

A pesar de que el episodio principal de precipitación ha finalizado, todavía se pueden producir chubascos puntuales durante la tarde, especialmente en comarcas del sur de Catalunya, por lo que se mantiene activada la alerta hasta que la tendencia de los ríos sea claramente a la baja y se recupere la normalidad hidrológica.

Desde el inicio del episodio, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 503 llamadas relacionadas con un total de 344 expedientes, la mayor parte de ellas en la demarcación de Barcelona (68,9%), seguido de Girona con 109 llamadas, Tarragona con 43 y Lleida con 4.