Protecció Civil mantiene activo el riesgo alto por incendio forestal, que será más elevado el lunes

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España).
Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 17 julio 2026 18:15
Seguir en

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del plan Infocat ante la persistencia de un elevado peligro de incendio forestal, que se prevé que sea más alto a partir de el lunes, informa en un comunicado este viernes.

El Meteocat prevé que el calor intenso no sea tan elevado como los últimos días, después de la finalización de la tercera ola de calor este jueves, si bien se mantiene el aviso de calor nocturno este fin de semana, con afectación en la madrugada de este viernes y la del domingo.

A partir del lunes se prevé la entrada de la tramuntana desde el Cap de Creus, un factor que puede complicar el riesgo de incendio y que se puede trasladar desde el interior de Catalunya a la zona del prelitoral.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado