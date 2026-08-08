Protecció Civil mantiene la alerta por previsión de lluvias fuertes este sábado por la tarde

Archivo - Una persona camina con un paraguas, en una imagen de archivo- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) por las previsiones de lluvias intensas este sábado por la tarde, "especialmente" en el Pirineo y Prepirineo Occidental.

En un comunicado, explica que los chubascos irán acompañados de tormenta y localmente de fenómenos de "tiempo violento", por lo que se pide mucha prudencia en las actividades que se hagan en el exterior y en la movilidad.

El Servei Meterològic de Catalunya (SMC) tiene vigente para este sábado un aviso por intensidad de precipitación (por encima de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos), especialmente en el Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alta Ribagorça, y con menos probabilidad en el resto del Pirineo central, puntos de la Catalunya central y comarcas de Lleida y Terres de l'Ebre; y para el domingo ya no se prevén avisos por lluvias intensas.

Los organismos gestores de cuencas --la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-- intensificarán la vigilancia por la "posible crecida de ríos y rieras", i la afectación que esto pueda tener en puntos inundables.

Este viernes hubo precipitaciones intensas y fenómenos de tiempo violento (fuerte viento y granizo) en muchos puntos de la Catalunya central y las comarcas de Girona, aunque "solo" hubo unas 20 llamadas al teléfono de emergencias 112, sobre todo desde La Selva y el Berguedà.