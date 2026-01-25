Protecció Civil mantiene las alertas Neucat y Ventcat este domingo en Catalunya

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activados en fase de alerta los planes Neucat y Ventcat este domingo ante la previsión de nevadas, que se sumarán a las que cayeron el sábado provocando algunas afectaciones en la red viaria, ha informado Protecció Civil en un comunicado este domingo.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha señalado de que el episodio de nieve afectará a las comarcas del Pirineu occidental y central desde primera hora de la tarde hasta el mediodía del lunes y las más afectadas serán la Vall d'Aran y el Pallars Sobirà y, en menor menor, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça y el Pallars Jussà, en Lleida, y el Ripollès y la Cerdanya (Girona).

También se esperan rachas de viento que pueden superar los 72 kilómetros por hora en las comarcas de Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central y el litoral Central.

Protecció Civil pide "mucha precaución" por riesgo de aludes y solicita a la población que evite ponerse en riesgo realizando actividades en el exterior y en zonas con acumulación de nieve.

Desde la medianoche de este domingo, los Bombers de la Generalitat han recibido una cincuentena de avisos por árboles o ramas caídas, la presencia de rocas o desprendimientos, así como para revisar edificios por diferentes afectaciones, sin que ninguna de estas incidencias revista de gravedad.

Por su parte, el teléfono de Emergencias 112 ha recibido desde el inicio del episodio y hasta las 10 de este domingo un total de 1.143 llamadas referentes al temporal de nieve y lluvia: un 48% relacionadas con incidencias viarias por la climatología y un 22% solicitando información.

ALUDES CONTROLADOS

Según ha informado el Departament de Territorio en un apunte en 'X' se está trabajando para provocar aludes controlados en el puerto de la Bonaigua (Lleida) para poder limpiar la carretera C-28, afectada por un alud este sábado por la noche.

Además, trabajan con máquinas quitanieves para garantizar la movilidad y la seguridad en las carreteras.