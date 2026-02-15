Protecció Civil mantiene el plan Ventcat por viento el lunes y el 112 recibe 1.110 llamadas

Valla caída por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene el plan Ventcat en fase de alerta ante la llegada de un nuevo frente que afectará al litoral y prelitoral central y sur este lunes, después de un domingo donde el viento perderá intensidad antes de reforzarse de madrugada en comarcas como la Anoia, el Alt Penedès (Barcelona) y el Baix Penedès (Tarragona), informa en un comunicado de este domingo.

El teléfono de emergencias 112 ha gestionado 1.110 avisos hasta las 12.00 horas de este domingo por incidencias relacionadas mayoritariamente con riesgos estructurales y caída de árboles, con un volumen de llamadas concentrado en el Baix Ebre (Tarragona) (18%), el Barcelonès (16,9%), el Baix Llobregat (12,4%) (Barcelona) y el Montsià (Tarragona) (10,5%).

Los Bombers de la Generalitat han atendido 842 servicios desde el inicio del episodio el viernes por la noche, principalmente por daños en cubiertas, placas solares y mobiliario urbano, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realizado cinco traslados hospitalarios de carácter leve por incidentes derivados de las fuertes rachas.

La autopista AP-7 continúa cortada en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentido norte debido a las tareas para retirar un camión volcado el sábado, sumándose al cierre por nieve y viento de la C-28 en el Port de la Bonaigua, la BV-4031 en el Coll de la Creueta y la BV-4024 en el Coll de Pal junto a la obligatoriedad de cadenas en la C-142b.

Las autoridades piden mantener la prudencia en las rúas de Carnaval y actividades al aire libre ante el temporal previsto.