Protecció Civil pide evitar desplazarse a las comarcas de Tarragona en peligro por fuertes lluvias

TARRAGONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha pedido evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios al Montsià y Baix Ebre (Tarragona) ante el episodio de fuertes lluvias previsto para este sábado y que durará hasta domingo por la mañana.

Lo ha dicho la responsable de operaciones de Protecció Civil, Cristina Vicente, este sábado en declaraciones a los medios, y ha puesto énfasis en no cruzar ríos ni rieras en previsión de crecidas súbitas, ni siquiera en coche.

También ha descartado, con la situación actual, enviar una alerta a los móviles de la ciudadanía: "De momento no hemos valorado que se tenga que hacer este envío a los móviles".

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situado a las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona) en peligro alto por intensidad de lluvia este sábado.

Se espera que se puedan superar los 40 litros de agua por metro cuadrado en 30 minutos por la intensidad de las precipitaciones a partir de mediodía, ha informado Meteocat en un apunte en X recogido por Europa Press.

Además, el aviso de peligro es de nivel moderado en otras cuatro comarcas de Tarragona: Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta y se mantiene activo el plan Inuncat.