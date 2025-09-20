Protecció Civil pide extremar precauciones ante la alerta por lluvias de este domingo en Catalunya

Archivo - Activada la alerta Inuncat por intensidad de lluvias este domingo - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

TARRAGONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene en alerta el plan Inuncat por la previsión de fuertes lluvias este domingo en varios puntos del territorio y ha pedido extremar precauciones en la movilidad y actividades en el exterior, además de evitar atravesar barrancos, rieras y zonas inundables.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), de las 8 hasta mediodía del domingo se pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà (Lleida), y en la serralada prelitoral del Camp de Tarragona, informa Protecció Civil este sábado en un comunicado.

Desde mediodía hasta las 20 horas se prevén intensidades de hasta 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià y Ribera d'Ebre (Tarragona), mientras que en el resto de Catalunya también se prevé que llueva con intensidad.

Desde las 20 horas hasta medianoche, la previsión indica que el peligro de intensidad de superación de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos quedará concentrado en la mitad este de Catalunya.

Los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra, así como de rachas fuertes de viento.