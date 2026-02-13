Protecció Civil pide a los municipios revisar la seguridad de Carnaval por el viento este sábado

Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido a los municipios catalanes revisar y reforzar la seguridad durante este sábado de Carnaval por el episodio de viento previsto para este sábado en algunos puntos de Catalunya.

El subdirector general de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicado en declaraciones a los medios este viernes que el viento previsto para el sábado "no es comparable" con el del jueves y que, por ello, no se implementará ninguna prohibición.

Asimismo, ha pedido a la población que "no baje la guardia, mantenga las medidas de prevención y autoprotección" y a los municipios que antes de cualquier actividad garanticen que pueden desarrollarse con normalidad, y si no, que la suspendan o la cambien de ubicación o recorrido.

Las principales zonas afectadas por el viento, que puede superar los 90 km/h y llegar a los 120 km/h, son el Pirineo, el Prepirineo, el Alt y Baix Empordà, las Terres de l'Ebre, las comarcas de Tarragona y el sur de las comarcas de Lleida.

"No esperamos situaciones de gravedad si se cumplen las predicciones meteorológicas y, por otra parte, si se produce algún incidente importante el sistema tiene capacidad de responder porque no habrá una simultanidad excesiva de incidentes", ha señalado Delgado.