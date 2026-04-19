Protecció Civil pide precaución en zonas inundables en el Pirineo por la previsión de tormentas

Archivo - Imagen de archivo de una mujer en un día de lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido precaución en zonas inundables después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) haya informado de posibles crecidas en barrancos y afluentes menores por la previsión de tormentas en el Pirineo central y oriental.

En un mensaje en 'X' este domingo, recogido por Europa Press, Protecció Civil insta a los ciudadanos a evitar cruzar ríos, rieras y barrancos, tanto a pie como en vehículo.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en otro apunte, afirma que la dinámica de chubascos se mantendrá durante los próximos días en el Pirineo, y que podrán ir acompañados de tormenta y, localmente, es posible que también de granizo.