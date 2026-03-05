Protecció Civil pide prudencia en comarcas del noreste de Catalunya por la acumulación de lluvias

Archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité técnico del plan Inuncat Protecció Civil se ha reunido este jueves por la mañana en el CECAT para valorar las previsiones meteorológicas y las posibles incidencias que se puedan producir por la acumulación de lluvias en las próximas horas, especialmente en comarcas del noreste, donde se pide especial prudencia y precaución.

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que la lluvia pueda afectar este jueves a cualquier punto de Catalunya, pero en las zonas más elevadas de comarcas de Girona se pueden acumular más de 200 l/m2 en 24 horas, si bien en el extremo sur también puede haber acumulaciones destacadas, informa Protecció Civil en un comunicado.

El oleaje también será intenso entre este jueves y viernes, con olas que pueden superar los 2,5 metros de altura especialmente en el Alt y Baix Empordà (Girona), y también se prevén fuertes rachas de viento en las veguerías del Camp de Tarragona, Penedès y Barcelona.