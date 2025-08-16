Protecció Civil pide prudencia por el empeoramiento de las previsiones de calor en Catalunya

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido prudencia por el empeoramiento de las previsiones de temperaturas muy altas en Catalunya este sábado, informa en un comunicado.

Recomienda hidratarse muy a menudo, evitar la actividad física durante las horas de mayor calor y velar por el bienestar de las personas más vulnerables, entre otras indicaciones.

Protecció Civil mantiene en alerta el plan de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) por calor muy intenso diurno y nocturno que comenzó el jueves 14 de agosto y que se alargará hasta principios de la próxima semana.

El peligro por calor se prevé especialmente alto este sábado en la Alta Ribagorça (Lleida) y en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Además, también se encuentra en alerta el plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) por riesgo de incendio muy elevado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución y responsabilidad" ante el elevado riesgo de incendio forestal y ha instado a seguir las recomendaciones de Protecció Civil, en un mensaje de X recogido por Europa Press.