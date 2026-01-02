Protecció Civil reparte 13.000 pulseras para identificar a niños en caso de pérdida en cabalgatas

Archivo - La cabalgata de Reyes de Barcelona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha repartido a los municipios más de 13.000 pulseras identificativas con el objetivo de que los niños las lleven durante las cabalgatas de Reyes y otros eventos en los que haya una gran concentración de personas y evitar que se pierdan, ha informado Protecció Civil en un comunicado este viernes.

Las pulseras incluyen un espacio para anotar el nombre del niño y un teléfono de contacto de la persona responsable en caso de pérdida para facilitar y agilizar el proceso de encuentro entre ambos.

NO SUBIRSE A BARANDILLAS

Protecció Civil recomienda a la población que no se suba a barandillas, contenedores, semáforos y otros lugares elevados para ver la cabalgata, que evite bajar a la calzada para coger caramelos y que no atraviese la calle mientras estén pasando las carrozas.

Antes de la cabalgata, recomienda que, si se va en grupo, se acuerde un punto de encuentro fuera de la zona en la que haya una gran aglomeración de personas por si alguien se pierde o se despista, y que se anote en un lugar visible de los niños, como el brazo, su nombre y un número de teléfono de contacto.

Durante el evento, aconseja no acercarse a las carrozas ni intentar subirse a ellas, mantenerse tras las barreras de seguridad, agarrar a los niños de la mano, no acercarse a carrozas que estén paradas o repostando combustible, no lanzar caramelos u otros objetos hacia el personal de seguridad, participantes de la celebración u otros espectadores y, cuando se termine, salir de forma ordenada.

En caso de emergencia, pide conservar la serenidad y prestar especial atención a las instrucciones de los profesionales de emergencias, no gritar, correr o empujar, seguir los caminos recomendados, y no pararse en zonas de paso ni volver atrás.

RECOMENDACIONES DE MOSSOS

Los Mossos d'Esquadra aconsejan vigilar en todo momento las pertenencias, llevar el bolso cerrado y cruzado en bandolera por delante y desconfiar de los contactos cuerpo a cuerpo que se produzcan en las aglomeraciones, pues los ladrones suelen aprovechar estas situaciones para hurtar carteras, móviles y otros objetos de valor.

También aconsejan no llevar la cartera ni el móvil en los bolsillos traseros del pantalón, no llevar las llaves de casa y del coche en un mismo llavero y no llevar el dinero y la documentación en el mismo monedero.

Además, piden que se denuncien todos los delitos y recuerdan que no es necesario ser víctima, sino que también lo pueden hacer los testigos.