Protecció Civil simula un accidente con diversos heridos en un almacén de combustible en Girona

Simulacro en un almacén de combustible - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y la empresa Exolum organizaron la semana pasada un simulacro de accidente en las instalaciones de Girona, en el que simuló la fuga de gases de gasoil durante las tareas rutinarias de desgasificación y donde tres operarios de mantenimiento resultaron heridos.

Participaron Bombers de la Generalitat, que realizó tareas de salvamento y confinamiento de la zona; Mossos d'Esquadra, con agentes de subsuelo para comprobar la seguridad de la instalación y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendió a los tres trabajadores, informa Protecció Civil en un comunicado este lunes.

El ejercicio sirvió para poner a prueba el Plan de Autoprotección de la instalación y la respuesta de los servicios de emergencias que se movilizaron.