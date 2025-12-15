Protestas contra el Rey en L'Hospitalet (Barcelona) en su visita por el centenario de la ciudad

Protesta contra la presencia del Rey en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 personas se han concentrado este lunes por la mañana ante el Mercat de la Florida, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para protestar contra la visita del Rey donde participará en el acto con motivo del centenario de la concesión del título de ciudad por parte del Rey Alfonso XIII.

En la protesta, convocada por Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma contra el centenario de la ciudad 'Res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar', han participado manifestantes concentrados en dos puntos diferentes cercanos al Mercat, donde finalmente han confluido.

En este punto los manifestantes se han agrupado ante la Brigada Mòbil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra, que blinda la zona con furgonetas y cortan el paso con vallas.

Entre diversos insultos contra el Rey, los activistas han cantado proclamas en contra de la monarquía como 'Catalunya no té Rei' y 'Cremem el Borbó per feixista i per cabró'.

También ondean banderas independentistas y catalanas y lanzan mensajes en favor de la independencia de Catalunya.