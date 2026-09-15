La provincia de Barcelona suma 154 incendios este verano, con 1.180 hectáreas afectadas

Archivo - Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio forestal, a 7 de julio de 2026, en Sentmenat, Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de la Diputación de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha explicado que la provincia ha sufrido 154 incendios este verano que han afectado a 1.180 hectáreas, lo que supone un 24% más de incendios y una superficie quemada que multiplica por 7,4 la registrada durante la campaña anterior.

Lo ha dicho en rueda de prensa este martes durante la presentación del balance del plan de información y vigilancia de incendios forestales (PVI) en la que ha recalcado que los fuegos se han producido en un contexto de cambio climático que "agravan la situación".

"Veníamos de la primavera más lluviosa de los últimos años y en un mes de diferencia la situación cambia radicalmente y en junio ya tenemos olas de calor que hacen que el bajo bosque que había nacido y crecido de forma importante se volviera seco y se convirtiera en un factor de riesgo", ha sostenido.

Sobre las causas, ha detallado que el 67% de los incendios han tenido origen humano confirmado y el 8% son de origen natural, mientras que el 25% restante no se especifica la causa.

En este sentido, Fàbrega ha recalcado que durante la campaña de PVI los agentes cívicos han informado directamente a 62.169 personas, un 9,9% más que el año pasado: "La conducta social y de civismo ha mejorado".

CONCENTRACIÓN DE INCENDIOS

Los incendios de este verano en Barcelona se han distribuido de forma desigual, siendo la comarca dela Anoia la más afectada en superficie con 472,98 hectáreas a causa del incendio en el municipio de Carme, que afectó a 454,76.

Por su parte, el Vallès Occidental y el Barcelonès son las segundas comarcas con mayor terreno quemado, con 251,57 hectáreas, y destaca la primera por el fuego que hubo en Sentmenat, que afectó a 183,53 hectáreas.

Así, los incendios de Carme y Sentmenat han concentrado el 54% de la superficie quemada en la demarcación este verano.

Por otra parte, 8 de cada 10 hectáreas quemadas corresponden a superficie forestal, mientras que el resto lo hacen a terreno no forestal, mayoritariamente agrícola o de parcelas en urbanizaciones.

PREVENCIÓN

Fàbrega ha subrayado que los 285 municipios de la provincia disponen del PVI, además del apoyo de 129 Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF): "Hemos destinado 13 millones de euros durante el año a programas de prevención, arreglando 2.667 kilómetros de caminos forestales".

Ha concretado que han detectado 1.690 vertidos de basura y que han retirado otros 910 pequeños vertidos que son "susceptibles de provocar incendios".

La corporación también ha actuado en 1.793 incidencias en líneas eléctricas, 149 en infraestructuras viarias, han revisado 2.155 puntos de agua y han realizado 60 actuaciones de disuasión a personas que estaban haciendo barbacoas en lugares prohibidos, por ejemplo.

"Es evidente que hemos multiplicado la superficie quemada. No obstante, viendo lo que ha pasado a nivel español y catalán, diríamos que ha sido clave el trabajo hecho por la Diputación, los ayuntamientos y las ADF porque podríamos haber tenido incendios mayores. Es clave poner recursos en la prevención, sin ella la situación sería otra muy diferente", ha concluido.