El proyecto 'European Guanxi' gana el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2026 en España

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BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'European Guanxi', una iniciativa impulsada que busca fortalecer el diálogo entre Europa y China a través del análisis, el debate y la creación de redes, ha ganado el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2026 en España

En un comunicado este martes, la Oficina del Parlamento Europeo (PE) en Barcelona ha explicado que esta iniciativa fue fundada por jóvenes profesionales, investigadores y estudiantes en Barcelona en septiembre de 2020.

La plataforma promueve "espacios de discusión sobre relaciones internacionales" mediante artículos, eventos, conferencias y un podcast.

El propio nombre 'European Guanxi' encarna el propósito de esta organización, ya que el término chino 'guanxi' puede traducirse como "relación" o "conexión": "Su significado es más profundo y su importancia deriva de la centralidad histórica de las redes personales en la vida social china", ha detallado el PE.

Este proyecto es uno de los 27 ganadores nacionales del Premio Carlomagno de la Juventud, que se han anunciado este martes, y con él, la Eurocámara y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán buscan reconocer proyectos impulsados por jóvenes europeos comprometidos con la democracia, la participación ciudadana y la construcción de una identidad europea común.

Una vez elegidos a los ganadores a nivel nacional, el jurado europeo elegirán a los 3 proyectos europeos ganadores, que se anunciarán el próximo 12 de mayo en una ceremonia que se celebrará en Aquisgrán (Alemania).