Un proyecto de la Generalitat lleva el humor a las cárceles catalanas para reinsertar a jóvenes

Tomàs Fuentes durante una de las sesiones - CIRE

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) de la Generalitat ha puesto en marcha en julio y la primera semana de agosto el proyecto 'Stand Up', una iniciativa para potenciar las competencias comunicativas de los jóvenes internos, a través de los monólogos de comedia.

El Cire, empresa pública del Departament de Justicia y Calidad Democrática, busca que los internos mejoren "habilidades transversales vinculadas a la búsqueda de trabajo", informa en un comunicado este sábado.

Según el director del Cire, Daniel Ortiz, se quiere "mejorar la empleabilidad de los jóvenes de 18 a 24 años, que no son menores, pero presentan muchas veces necesidades especiales".

El programa se desarrolla en 24 sesiones de dos horas que se han repartido durante seis semanas, con el guionista y cómico Tomàs Fuentes.

Los monólogos de estilo humorístico son una herramienta "poderosa y terapéutica" para estos jóvenes, que permiten romper barreras y fomentar la empatía, según la institución.