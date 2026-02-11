El proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya empieza a tramitarse en el Parlament

La consellera Hernández durante el pleno - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación del proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya, al rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Vox con los votos en contra de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, la abstención de AC y los votos a favor de PP y Vox.

El proyecto lo ha presentado la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y tiene por objetivo, según el texto, establecer un régimen jurídico en materia de derechos culturales, promover la cultura catalana, reforzar los derechos laborales de los trabajadores del sector cultural, desplegar políticas inclusivas y garantizar los derechos lingüísticos.

El proyecto de ley tiene como premisa acabar con las "desigualdades relevantes" en el ejercicio de estos derechos, por lo que el texto establece que las entidades que forman parte del sistema cultural catalán tienen que cooperar, crea una tabla de participación cultural como órgano consultivo y fija en un mínimo del 2% el presupuesto de la Generalitat que se tiene que destinar a cultura.

SÒNIA HERNÁNDEZ

En declaraciones a la prensa tras la votación, Hernández ha celebrado que el pleno haya dado luz verde a iniciar la tramitación de la ley y ha subrayado que la iniciativa define los derechos y las medidas necesarias "para conseguir que la cultura se convierta en el cuarto pilar del estado del bienestar".

Ha destacado que la ley establece "muy claramente que para garantizar el acceso universal a la cultura todo el mundo debe disponer de equipamientos y servicios culturales cerca, igual que sucede con la sanidad o la educación".

"Es, por tanto, un cambio de paradigma en tanto que la cultura no tiene que ser solo un entretenimiento sino un derecho", y ha definido la cultura también como cohesión social y una magnífica plataforma para mostrar, entender e integrar las diferentes culturas presentes en una sociedad.

XAVIER FINA

Por su parte, el director general de Derechos culturales, creación y bibliotecas, Xavier Fina, ha explicado que la ley se basa en el derecho a ejercer la identidad cultural y formar parte de la cultura catalana con una "visión abierta, diversa, de lo que es la cultura catalana".

Asimismo, incluye capítulos sobre el derecho al acceso a la cultura, el derecho a la participación en la vida cultural, así como el derecho a la libre expresión, creación y difusión cultural.