El proyecto A-Medi de Veolia ofrece tecnología avanzada para los retos hídricos a 8 municipios

Los participantes en el acto institucional de clausura del proyecto - Veolia

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Aigua Mediterrània Digital' (A-Medi) de Veolia para modernizar el ciclo del agua ha dado tecnología avanzada para hacer frente a los retos hídricos a 8 municipios de las comarcas catalanas del Garraf, el Alt Penedès (Barcelona) y el Alt Camp (Tarragona), informa Veolia en un comunicado este viernes.

El proyecto, que se ha clausurado con un acto institucional, ha contado con un presupuesto de 7,15 millones de euros, de los que el 85% ha sido financiado por los fondos Next Generation, y ha tenido una duración de 18 meses, durante los que se han ejecutado 111 actuaciones en las que se han coordinado servicios, ayuntamientos y proveedores, y se han creado 16 puestos de trabajo directos y 73 de indirectos.

Veolia ha explicado que "uno de los éxitos más palpables" ha sido la implantación de la telemedición, que ya está instalada en el 84% de la red de los 8 municipios, con más de 14.300 dispositivos.

Además, durante el proyecto se han elaborado 8 planes directores y se han desarrollado modelos hidráulicos que funcionan como gemelos digitales de la red, lo que permite simular escenarios, prever comportamientos de la red, identificar puntos débiles y priorizar futuras inversiones.

También se ha trabajado en las redes de alcantarillado y saneamiento, con la instalación de cámaras y sensores para monitorizar en tiempo real los puntos de derrame y las estaciones de bombeo, y se han instalado placas fotovoltaicas en infraestructuras hídricas.