Un proyecto de UIC Barcelona con ITI Valencia previene trastornos alimentarios con realidad virtual

El investigador Bruno Porras - UIC BARCELONA

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un investigador de UIC Barcelona junto a un equipo del Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de Valencia han creado un proyecto "pionero" para prevenir trastornos alimentarios en jóvenes y adolescentes mediante realidad mixta, con experiencias inmersivas e interactivas en un entorno real.

PrevED, que se presentará en el 4YFN Barcelona 2026, crea un entorno seguro y controlado para la persona, que puede entrenar estrategias de regulación emocional, practicando "habilidades de la terapia dialéctico-conductual y experiencias inmersivas e interactivas", informa UIC Barcelona este jueves en un comunicado.

Es un proyecto del psicólogo e investigador principal del BrainXRLab de UIC Barcelona, Bruno Porras, junto a la investigadora Patricia Pons y su equipo de ITI Valencia, y han recibido una ayuda competitiva de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno, con financiación de la UE (Feder).

PrevED está en una primera fase de desarrollo tecnológico y el segundo trimestre se prevé una prueba piloto en escuelas y universidades, para evaluar los efectos iniciales en comparación con un grupo de control en lista de espera.

MEJORAR LA ADHERENCIA

Porras ha destacado que tecnologías inmersivas como la realidad mixta (que puede reflejar estados emocionales del usuario) mejoran la adherencia a estas intervenciones, ya que en entornos educativos "hay dificultades para mantener la adherencia de los participantes a intervenciones preventivas más tradicionales".

Por eso, junto a un equipo de ingeniería del ITI Valencia liderado por Patricia Pons, pensaron en tecnologías inmersivas para estas intervenciones, con el fin de un aprendizaje "más experimental, atractivo y con bajo estigma".

Para diseñar la intervención, los investigadores también contaron en una fase previa de 'Focus groups' y entrevistas grupales, con la colaboración de estudiantes, familiares, educadores y expertos en trastornos alimentarios.

REPRESENTACIONES EN 3D

El proyecto está pensado para una intervención grupal de 4 ó 5 personas con gafas de realidad mixta, donde ven representaciones en 3D (tormentas de nieve, tornados, tormentas eléctricas) "basadas en estrategias de regulación emocional disfuncionales, como la rumiación, la supresión emocional o la catastrofización", según Porras.

"Cuando aplican de forma correcta las estrategias de la terapia dialéctico conductual ven que, por ejemplo, la tormenta desaparece" y se vuelve a un escenario de calma, ha explicado.

Combinar tecnología inmersiva con un entorno real permite "un formato más colaborativo", ya que los participantes pueden a la vez interactuar en un entorno digital y compartir experiencias.