El proyecto 'Viu en Digital' de prisiones queda finalista en los premios AEC Tech Innovation

Un interno se comunica con su familia desde un centro penitenciario de Catalunya mediante el proyecto 'Viu en digital' - CONSELLERIA DE JUSTICIA

Dota a los internos de herramientas para comunicarse "de manera controlada" y hacer gestiones

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática 'Viu en Digital', en el ámbito de prisiones, ha sido seleccionada como finalista de los premios AEC Tech Innovation en la categoría de Impacto Social, ha informado el departamento en un comunicado este martes.

El director general de Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, y la responsable del Área de Projectes i Planificació Estratègica, Eulàlia Luque, recogieron el galardón el 2 de octubre en Madrid en una gala organizada por la Asociación Española de Empresas de consultoría (AEC).

Estos premios tienen como objetivo reconocer el impacto de la consultoría en la innovación, el desarrollo del talento y la transformación social en España, así como proyectos que han aportado soluciones innovadoras y tecnológicas a la administración pública, al tercer sector y al ámbito del talento y la formación.

La segunda categoría, en la que ha resultado premiado 'Viu en Digital', pone el foco en iniciativas que han tenido un efecto en la inclusión e integración de colectivos vulnerables.

EL PROYECTO

Se trata de un proyecto que dota de herramientas a los internos para que puedan conectarse "de forma controlada" con sus familias, profesionales de referencia --abogados, terapeutas y educadores--, la sociedad, el conocimiento y la formación, que promueve la inclusión y la reinserción y que los prepara para vivir en digital cuando salgan.

En este sentido, permite la digitalización de gestiones, trámites y peticiones que los internos realizan con la Administración y garantiza una mejor trazabilidad, transparencia y seguridad de estos los procesos.

El programa piloto del proyecto, que cuenta con financiación europea, se inició en noviembre de 2023 en el Centre Penitenciari Lledoners (Barcelona) y en 2025 se está extendiendo a otras cárceles y centros de justicia juvenil, donde se han instalado quioscos para videoconferencias y gestiones, así como ordenadores aulas de informática.