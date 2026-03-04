Los proyectos Traicey y MacroCarbon, premiados en el NextGen Aviation Challenge 2026

Ganadores de la segunda edición del el NextGen Aviation Challenge - VUELING

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Los proyectos Traicey, en el reto de experiencia de cliente, y MacroCarbon, en el reto de sostenibilidad, han sido premiados en la segunda edición del NextGen Aviation Challenge, organizado por Vueling para avanzar hacia una aviación más sostenible y cuyos finalistas se han anunciado en el Mobile World Congress (MWC).

La iniciativa coincide en una edición en la que el MWC, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, ha incorporado el 'Airport of the Future', informa la aerolínea en un comunicado este miércoles.

El equipo de Traicey ha desarrollado una solución basada en inteligencia artificial que automatiza la gestión de equipajes, optimizando el seguimiento de cada caso y mejorando la atención al cliente.

Por su parte, MacroCarbon ha presentado una propuesta basada en el cultivo de algas marinas como materia prima sostenible para la captura de carbono y la producción de combustible sostenible de aviación (SAF), ofreciendo una alternativa que no compite con recursos terrestres y preserva la biodiversidad marina.

Las 'startups' premiadas podrán desarrollar una prueba de concepto junto a Vueling y recibirán apoyo para presentar su candidatura al programa IAGi Accelerator del grupo IAG.