El PSC afirma que el Govern aplicará la compra conjunta de pisos pese al rechazo del Parlament

La diputada del PSC Elena Díaz durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la tercera jornada del Debate de Política General en el que se sigue hablando de las prop - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díaz, ha afirmado que el Govern aplicará la compra conjunta de viviendas entre particulares y la Generalitat pese a que el pleno del Parlament haya rechazado esta medida en el Debate de Política General (DPG) este jueves.

En rueda de prensa este jueves, Díaz ha asegurado que el Govern está decidido afrontar con esta medida el problema de la vivienda, y ha destacado: "Es el Govern que más está haciendo por la vivienda".

Esta era una de las iniciativas estrella del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y no ha prosperado en el pleno del DPG, con los únicos votos a favor de los socialistas y de ERC; la abstención de los Comuns, y los votos en contra de Junts, PP, Vox, CUP y AC.

Preguntada por la abstención de los socialistas a la propuesta de los Comuns para que el Govern se comprometa a impulsar antes de que acabe el año una unidad antidesahucios --medida que formaba parte del pacto de investidura con los Comuns--, Díaz ha explicado que el Ejecutivo catalán "ya lo está haciendo".

"La abstención ha sido porque la licitación ya está en marcha. El Govern está comprometido, lo dijo también la consellera Paneque, y la muestra de compromiso por cumplir con la creación de la unidad antidesahucios precisamente es que el Govern ya ha puesto en marcha su licitación", ha insistido.

"CRÍTICA FÁCIL"

Díaz ha lamentado que los discursos de la oposición durante el debate hayan sido de "crítica fácil y en el relato de lo que no se hace", y ha añadido que el PSC ve exactamente lo contrario.

La portavoz socialista ha defendido que el Govern y su presidente "miran los problemas de cara, no huyen de las dificultades y ponen sobre la mesa soluciones concretas y aplicables, no promesas vacías", y ha destacado que han logrado aprobar 56 de las 62 propuestas que han presentado.