El PSC apoya que la propuesta contra la compra especulativa de vivienda vaya al pleno del día 7

Elena Díaz - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha dicho este martes que apoyan que la proposición de ley de los Comuns para prohibir la compra especulativa de vivienda en Catalunya vaya al pleno del 7 y 8 de julio.

"Ya hemos manifestado, y tras las conversaciones que hemos mantenido con el grupo de los Comuns, que apoyaremos que el primer debate sea en el pleno del 7 y 8 de julio. A partir de aquí se abrirá el plazo de enmiendas", ha explicado en rueda de prensa en la Cámara.

La Junta de Portavoces de este martes ha aprobado, con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, llevar la primera vuelta de la iniciativa al pleno y votar su posible tramitación por lectura única.

Después, Díaz ha explicado que deberán volver a hablar con los Comuns para ver si el siguiente debate de la iniciativa puede hacerse antes de terminar julio o debe posponerse a septiembre, cuando empiece un nuevo periodo de sesiones.

Aunque el acuerdo con los Comuns es tenerla este periodo de sesiones, Díaz ha dicho que no lo pueden concretar: "No depende única y exclusivamente de mi grupo y nos gustaría hacer las cosas paso a paso".

DÍA DEL ORGULLO LGTBI: PROPUESTA

Ante la celebración del Día del Orgullo LGTBI este domingo, ha avanzado que han registrado una propuesta de resolución sobre esta cuestión.

Lo hacen para recordar a las personas que abrieron camino, en defensa de los derechos y libertades de todos ellos y de cara a las generaciones futuras "para que puedan crecer en una Catalunya más libre, segura e igualitaria".