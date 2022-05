El PSC avisa de que las instrucciones para escuelas deben aportar "seguridad y certezas"

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha avisado este martes de que "cualquier instrucción que no dé seguridad y certezas a los centros educativos no es una buena instrucción".

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament preguntada sobre las instrucciones que la Conselleria de Educación ha enviado a los centros educativos en el día en que termina el plazo de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano.

Romero, que ha destacado que los socialistas no han analizado estas instrucciones porque no las han recibido, ha subrayado que éstas deben aportar seguridad jurídica a los centros educativos: "Si las instrucciones no van en este sentido, no son unas instrucciones que nos puedan satisfacer".

Ha sostenido que muchas escuelas ya imparten alguna materia en castellano --al margen de la de lengua en sí--, por lo que no entiende "por qué se tienen que intentar buscar subterfugios para esquivar" la sentencia del 25%, y ha pedido evitar generar ruido en este asunto.

DECRETO DEL GOVERN

Ha criticado el decreto sobre el catalán en la escuela aprobado por el Govern este lunes, y ha asegurado que no va en "consonancia" con la ley acordada entre los socialistas, ERC, Junts y los comuns, porque no incluye al castellano como lengua curricular --como sí fijará la ley-- y establece que no se puede aplicar porcentajes en el uso de lenguas.

Así, los socialistas votarán en contra de un decreto que creen que no resolverá a las direcciones de los centros la aplicación de la sentencia del TSJC, según Romero, que ha lamentado que el consenso a cuatro conseguido para la proposición de ley no se haya mantenido para el decreto.

Ha acusado a Vox, Cs y PP de haber llevado la ley acordada al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) con la intención de entorpecer su aprobación y no por un asunto de fondo, en lo que ha descrito como un ejercicio " filibusterismo que no debería ser la forma de actuar" dentro del ámbito parlamentario.

Sobre el hecho de que la ejecución presupuestaria del Gobierno en Catalunya fuera del 35% en 2021, ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está comprometido con la mejora de la inversión y su ejecución en Catalunya y está haciendo un esfuerzo en este sentido.