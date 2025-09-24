El PSC de Barcelona ganaría hoy unas elecciones municipales, bajando Junts y BComú según un sondeo

Archivo - Un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona este mandato - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSC ganaría ahora unas elecciones municipales con 11-12 escaños (hoy tiene 10), seguido de Junts con 7 (hoy 11), BComú 6-7 (hoy 9), ERC 6 (hoy 5), PP 3-4 (hoy 4), Vox 3 (hoy 2), y entrarían AC con 2 y la CUP con 0-2, en un consistorio donde la mayoría absoluta son 21 concejales.

Según una encuesta de Gesop para 'El Periódico' recogida por Europa Press este miércoles, el PSC obtendría el 23,5% de votos, Junts el 14,8% (ganó los comicios anteriores), BComú el 14,2%, ERC el 13%, PP el 8,2%, Vox el 7%, AC el 5,4% y la CUP el 5% (5% es el umbral exigido para tener 2 concejales).

Los encuestados valoran al alcalde socialista, Jaume Collboni, con un 5 sobre 10, seguido de los líderes municipales Elisenda Alamany (ERC) con 4,8, Janet Sanz (BComú) 4,4, Jordi Martí (Junts) 4,4, Daniel Sirera (PP) 3,3 y Gonzalo de Oro (Vox) 2,9.

El 39,3% cree que el PSC debe ahora gobernar en coalición con BComú y ERC; el 59,3% apoya flexibilizar la reserva del 30% en nuevas promociones a vivienda social, suavizando la obligación de los constructores; el 71,1% apoya medidas contra el crecimiento del turismo; y el 50,6% está 'más bien en desacuerdo' con ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

Es una encuesta con 801 entrevistas telefónicas a mayores de edad del 15 al 19 de septiembre con un margen de error del +/-3,5%.