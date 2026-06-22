El PSC celebra las medidas contra Peinado por sus decisiones con "una clara orientación política"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha celebrado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria por posible falta grave de desconsideración el auto del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tratarse de decisiones con "una clara orientación política", según la portavoz.

"Celebramos que el CGPJ tome medidas en relación con el juez Peinado porque certifica que las decisiones del juez han sido excesivas y tienen una clara orientación política", ha valorado en una rueda de prensa este lunes.

A pesar de considerar que las decisiones de Peinado en la causa sobre Begoña Gómez tienen una orientación política, ha sostenido que mantienen la confianza en la justicia, pero que esta debe actuar con imparcialidad en todos los casos: "Ser demócrata es creer en la justicia también cuando las circunstancias son difíciles", ha añadido.

Ha trasladado su "solidaridad" con la esposa de Sánchez, después de que Peinado haya decidido retirar el pasaporte de Gómez y citarla a comparecencias periódicas ante el juzgado.

"RESPETO A LA DECISIÓN JUDICIAL"

También en el ámbito judicial, preguntada por la sentencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia, ha respondido: "Respecto a la decisión judicial".

Ha expresado que no han tenido tiempo de analizar a fondo la decisión del Tribunal Supremo, pero que defienden las decisiones de los tribunales: "Obviamente, quien haya cometido irregularidades o ilegalidades, pues el que la hace, la paga", ha agregado.

PORTERO DEL CE SABADELL

Moret se ha referido también a las expresiones del portero del CE Sabadell Diego Fuoli durante la celebración institucional del club catalán a LaLiga Hypermotion este pasado fin de semana contra Sánchez, considerando que son "intolerables".

"Rechazo absoluto a esta actitud y a estas manifestaciones, porque defendemos el deporte como un espacio de encuentro, nunca como un altavoz por el insulto o la crispación política", ha expresado la dirigente socialista.