El PSC confía en Aragonès "para ser crítico pero no romper puentes" ante el presunto espionaje

Cree que independentistas no quisieron al PSC en la declaración del Parlament en pro de su "relato"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha expresado este viernes su confianza en el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su actuación frente al presunto espionaje a dirigentes independentistas: "Confío en su inteligencia para ser crítico pero no romper puentes que ha costado mucho construir".

Preguntada en rueda de prensa por la postura de Aragonès ante el caso, ha sostenido que el presidente expresa sus dudas "pero no ha roto con el Gobierno de España, y eso es lo importante", y ha pedido evitar tomar decisiones precipitadas sin conocer antes las explicaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Debe haber la inteligencia necesaria y suficiente para no romper puentes que ha costado mucho construir. Espero que este caso no rompa ninguno, y el presidente de la Generalitat está siendo prudente y creo que hace bien", ha añadido la portavoz socialista.

Ha insistido en rechazar cualquier tipo de espionaje que sea ilícito y vulnere derechos fundamentales, así como en garantizar su confianza en el Gobierno central, que ha asegurado que pondrá en marcha todos los mecanismos que considere oportunos para investigar este asunto.

DECLARACIÓN DEL PARLAMENT

Ha recordado que el PSC-Units no se sumó a la declaración de la Junta de Portavoces del Parlament contra el presunto espionaje porque no se aceptaron enmiendas que presentó, que se negociaron pero quedó un escollo por cerrar: "La sensación que nos queda es que tal vez no nos querían, porque les sirve más para su relato que el PSC no esté".

"Se han hecho esfuerzos por parte de todos, pero creo que al final ha interesado más que nosotros no estuviéramos", porque las enmiendas no cambiaban el sentido del texto y eran puntuales, según Romero.

A preguntas de los periodistas, ha recordado que su grupo parlamentario apoya la decisión de la Mesa del Parlament de que se analice la mejor vía jurídica ante este caso: "No tenemos ningún problema con que se investigue, y si me piden mi móvil lo daré. Tal vez se llevan una sorpresa".

"RESPONSABILIDAD" DE PODEMOS

Sobre si cree que se debería crear la comisión de investigación en el Congreso que han pedido diversos grupos parlamentarios, ha defendido analizar antes la propuesta y ha pedido "responsabilidad a los grupos que forman parte de un gobierno, porque es importante que en las decisiones que se toman se sea solidario y responsable", en referencia a Unidas Podemos.

Ha descartado especular sobre si Sánchez y Aragonès se reunirán por esta cuestión, como ha planteado el presidente catalán, pero ha subrayado la voluntad de dialogar de Sánchez y ha apostado por que se lleven a cabo las reuniones necesarias, sin que el presunto espionaje lleve al Govern a "despistarse" y no afrontar los retos y preocupaciones de los ciudadanos.

REUNIÓN DEL 'GOVERN ALTERNATIVO'

Romero ha destacado que el 'Govern alternativo' de Salvador Illa ha aprobado un documento para la reducción de las listas de espera en dependencia, con medidas como integrar trámites para agilizar procesos --como los análisis de dependencia--, así como avanzar en su digitalización.

También ha aprobado un documento sobre memoria histórica en el que exigen al Govern "mucha más voluntad políticas y acciones" como la exhumación de fosas, y otro que apuesta por impulsar una ley de contratación pública de alcance global y que tenga en cuenta la colaboración público-privada y la concertación.