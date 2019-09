El PSC cree que el conflicto en Catalunya es político pero no pedirá "borrar la sentencia al día siguiente"

Publicado 05/09/2019 10:47:12 CET

Augura elecciones generales y avisa de que el PSOE es mejor "para lo que pueda venir"

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha sostenido este jueves que el Gobierno cree que el conflicto en Catalunya es político, pero ha avisado sobre la decisión del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que el PSOE "no pedirá borrar la sentencia al día siguiente".

"El Gobierno ha dicho que estamos ante un problema político que solo podemos resolver desde la política. Pero no quiere decir que al día siguiente de la sentencia, pidamos borrarla. Ahora, creo que es mucho mejor un Gobierno del partido socialista para afrontar lo que pueda venir" ha valorado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

El líder del PSC ha vaticinado que no se llegará a un acuerdo para una investidura, y ha augurado elecciones generales a pesar de no quererlas, porque a su juicio "no parece que haya una aproximación suficiente" entre PSOE y Unidas Podemos, pero ha pedido que se negocie hasta el último momento para evitar unos nuevos comicios generales.

Además, Iceta ha sostenido que su propuesta es un diálogo en el marco de la ley "para hacer una España mejor donde Catalunya se sienta más cómoda".

Iceta cree que ERC va en la buena dirección al anunciar su aval a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero ha señalado a los republicanos como culpables de provocar elecciones por oponerse a los Presupuestos.

"Son ellos quienes hicieron caer este Gobierno. Si fuimos a elecciones es porque ERC decidió tumbar los Presupuestos. La actitud de ERC es positiva, pero estamos donde estamos porque venimos de donde venimos", ha declarado.

CRÍTICAS A TORRA

Preguntado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que le sorprendieron sus declaraciones "en que dijo que no venía a hacer de presidente de una Comunidad Autónoma".

"Escuche, o hace esto o se va. Le puede gustar o no, pero el sueldo le pagan los ciudadanos para que ejerza determinadas funciones fijadas en el Estatut. Si no lo quiere hacer, que se dedique a otra cosa. Esto políticamente lo inhabilita: si el cargo por el que te han elegido no es el cargo que quieres ejercer, estas en una situación imposible", ha valorado.

Y ha añadido: "Presidentes contracturados no son buenos, ni para ellos, ni para el país. No llegaremos al verano con este Gobierno", ha asegurado, y ha dicho que lo mejor serían unas elecciones catalanas.

El primer secretario del PSC ha advertido de que no estarán en un gobierno de concentración en Catalunya "en clave antirepresiva" como han planteado personalidades como el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

"Un gobierno de concentración quiere decir un gobierno de la inmensa mayoría que se ha puesto de acuerdo con unos objetivos que comparte. En Catalunya no se dan estas circunstancias", ha concluido Iceta.