El PSC critica el proyecto de Presupuestos y quiere mejorarlos: "Todos los escenarios están abiertos"

Pide a Junts retirar su enmienda a la totalidad a los PGE porque las cuentas incluyen recursos estatales

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha criticado este martes el proyecto de Presupuestos aprobado por el Govern de Pere Aragonès y ha asegurado que los socialistas trabajarán para mejorarlos, aunque ha avisado: "En estos momentos, todos los escenarios están abiertos".

"Mantenemos la oferta de hablar de los Presupuestos de 2022, para tener unos mejores Presupuestos, no estos que nos han presentado" y que no gustan al PSC, ha dicho Romero en rueda de prensa sobre el proyecto de cuentas aprobado por el Govern, que elevan el gasto a 38.139 millones de euros, un 17,3% más.

"Estos Presupuestos no son nuestros Presupuestos; estos Presupuestos no nos gustan", porque no apuestan lo suficiente por la generación de riqueza, según Romero, que ha asegurado que tampoco revierten recortes --los recursos para atención primaria están por debajo de los de 2010, ha destacado--.

Pero ha insistido en que Catalunya necesita unos Presupuestos y que, si los socialistas pueden contribuir a mejorarlos, tratarán de hacerlo, y ha descartado avanzar si el PSC presentará o no enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas catalanas y ha insistido en que todos los escenarios están abiertos.

CRÍTICAS A CUP Y JUNTS

Cree que se trata de unos Presupuestos "inciertos, que llegan tarde y que de nuevo pivotan sobre la CUP, un partido desestabilizador y radical que no aporta una de las cosas más valiosas en democracia, que es la estabilidad", y ha instado al Govern a escoger entre esta opción o la centralidad, la estabilidad y las certezas que cree que aportan los socialistas.

Ha advertido de que la mitad del aumento de gasto que incluye el proyecto de las cuentas proviene de recursos que moviliza el Gobierno central --el resto, de fondos europeos--, por lo que, si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los de la Generalitat quedarán afectados.

"Por eso pedimos a Junts que se enmiende y, si quiere unos Presupuestos expansivos en Catalunya, debe retirar la enmienda a la totalidad a los PGE", porque no ve coherente que Junts haya promovido una enmienda a la totalidad en el Congreso mientras el conseller de Economía, Jaume Giró, en el cargo a propuesta de los de Carles Puigdemont, presenta estas cuentas para Cataluya.