El PSC dice que Illa pondrá a disposición "todos los recursos" en defensa del catalán en la escuela

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios para defender el catalán y el modelo de escuela catalana".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado ejecutar provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto para blindar el catalán en las escuelas.

Moret, en la misma línea que se ha pronunciado Illa también este lunes, ha asegurado el compromiso "incuestionable" del PSC con el modelo de escuela catalana.

Asimismo, ha dicho que desconocía la petición que ha hecho Junts en una rueda de prensa minutos antes de la del PSC para que comparezcan en el Parlament Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila , para que expliquen "qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana".

"Lo que sé sí totalmente y puedo compartir es el compromiso absoluto, claro y contundente del PSC con la defensa del catalán, de la lengua de nuestro país y con la defensa del modelo de escuela catalana, que creemos que es sólido y que ha dado sus frutos en positivo", ha sostenido.

Preguntada por la petición de los Comuns de reimpulsar el Pacte Nacional per la Llengua, ha defendido que el acuerdo "no es que se tenga que reforzar, es que se tiene que continuar implementando con los recursos necesarios".