El PSC elegirá a sus candidatos a las municipales entre junio y febrero de 2027

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha explicado este lunes que elegirán a sus candidatos a las elecciones municipales entre tres paquetes: en junio y noviembre de este año y en febrero de 2027.

En rueda de prensa, ha concretado que en junio cerrarán el nombre de las candidaturas que aspiran a la alcaldía o que están, actualmente, en la oposición "para que tengan tiempo de presentar su alternativa y se den a conocer".

Y en noviembre y febrero de 2027, ha detallado, darán a conocer el nombre de candidatos que quieren revalidar como alcaldes o que forman parte de gobiernos municipales.

Así, ha concretado que los presentarán en función de las diferentes realidades territoriales y la voluntad de su partido de crecer y fortalecer la presencia socialista en el territorio.

"Queremos presentar alternativas solventes y viables con proyectos que den respuesta a los problemas reales de los pueblos y ciudades del país", ha zanjado.