PSC, ERC y Comuns cierran un acuerdo sobre el aumento de la tasa turística en Catalunya

Archivo - Varias personas con maletas, en la estación de Sants, a 8 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSC, ERC y los Comuns han llegado a un acuerdo sobre el aumento de la tasa turística en Catalunya, una medida que impulsó el Govern tras pactarlo con los Comuns el febrero del año pasado, y que no se convalidó en el Parlament por discrepancias con los republicanos respecto a los criterios de aplicación.

Según ha adelantado 'Ser Catalunya' y ha podido confirmar Europa Press, el Govern y sus socios han sellado las discrepancias de los últimos meses y presentarán durante este martes enmiendas conjuntas con el objetivo de aprobar la ley de forma definitiva en el Parlament este mes de febrero, y que pueda aplicarse a partir del mes de abril, aunque no han concretado los detalles de este acuerdo.

El Govern acordó con los Comuns hace algo menos de un año duplicar la tasa de los establecimientos turísticos, que recaudan a partes iguales Generalitat y ayuntamientos, y que la mitad de lo recaudado por el Govern se destinara a políticas de acceso a la vivienda.

La principal discrepancia con los republicanos era respecto al aumento de esta tasa fuera de Barcelona, para que este aumento fuera menor que en la capital catalana en otros municipios catalanes, y que hubiera tasas diferenciadas entre temporada de verano y de invierno.

Fruto de este desencuentro, en mayo prosperó en el Parlament el decreto acordado con los Comuns, pero que el Govern comprometió con el sector turístico que no se aplicaría, lo que provocó que la Generalitat hiciera un nuevo decreto para suspender el aprobado, y que durante unos días hubiera dudas en el sector sobre si se debía aplicar o no el aumento de la tasa.

Desde mayo, las tres partes se emplazaron a negociar un texto conjunto que, finalmente, se presentará este martes para aprobarlo a finales de febrero y entre en vigor en abril, para el próximo periodo de liquidación de la misma, ya de cara a la temporada primavera-verano.