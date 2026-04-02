PSC, ERC, Comuns y CUP piden que el Parlament rechace la reforma de la pena de muerte en Israel

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra ultiman hoy el dispositivo de seguridad diseñado en los últimos días para garantizar la celebración del pleno de investidura que e - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP en el Parlament han presentado una propuesta de resolución en la que piden que la Cámara catalana rechace la pena de muerte "en cualquier circunstancia" y muestran su preocupación por la reforma legislativa de la pena de muerte en Israel.

En el texto, consultado por Europa Press, los grupos critican que esta nueva legislación "establece marcos jurídicos diferenciados entre Israel y los territorios ocupados", y permite a los tribunales militares de Cisjordania imponer pena de muerte a personas palestinas.

"Esta normativa introduce criterios ideológicos en su aplicación, hecho que evidencia un tratamiento discriminatorio y puede comportar una aplicación desigual de la justicia, afectando especialmente a la población palestina", han criticado.

Han sostenido que "la reintroducción de la pena de muerte representa un retroceso incompatible con los valores que sostienen la relación entre la UE e Israel", por lo que han pedido al Consejo Europeo que suspenda de manera urgente el acuerdo de asociación UE-Israel.

También han alertado de que organizaciones internacionales están diciendo que esta legislación constituye una "vulneración grave del derecho a la vida y, en determinados casos, puede constituir un crimen de guerra, así como un paso más en la consolidación de prácticas de apartheid".