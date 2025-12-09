PSC y ERC proponen al magistrado Josep Tomàs Salas como nuevo director de la OAC

Archivo - El director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, posa para Europa Press, a 12 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSC y ERC han propuesto en la Mesa del Parlament de este martes el nombre del magistrado Josep Tomàs Salas como nuevo director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en sustitución de Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato finalizó en septiembre.

Fuentes parlamentarias han explicado que corresponde al Govern hacer la propuesta del nombre, que primero deberá pasar un 'hearing' en el marco de la Comisión de Asuntos Institucionales y su nombre se llevará luego a votación en el pleno de la Cámara catalana.

Para ser el nuevo director de la OAC, Salas necesita el apoyo de tres quintas partes de los diputados en primera votación --81 diputados--, y si no lo logra se celebrará una segunda votación en que sólo requerirá el apoyo de la mayoría absoluta de los votos --68--.