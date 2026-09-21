El PSC se muestra "en contra" de enviar a juicio a Begoña Gómez y pide a la Justicia ser imparcial

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, se ha mostrado "en contra" de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de volver a abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y ha pedido a la Justicia que sea imparcial.

"Todo este proceso, y ha quedado patente también a nivel público, ha sido desafortunado, y lo que deseamos es que la Justicia sea imparcial y que finalmente se pueda aclarar todo", ha dicho en rueda de prensa este lunes.

Pese a esta decisión del juez Peinado, Moret ha mantenido que desde el PSC siguen apoyando a Sánchez, como fue evidente en la Festa de la Rosa que celebró el partido este domingo: "Por supuesto, desde el PSC continuamos y continuaremos apoyando a Pedro Sánchez".

CASO ZAPATERO

También este lunes se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 30 de noviembre, situación que Moret ha confiado en que se aclare "lo antes posible".

"Pese a manifestar nuestro desacuerdo en algunos casos, como en el caso de la señora Begoña Gómez, lo que siempre hacemos también, como está haciendo la familia de Zapatero, es colaborar con la justicia para esclarecer lo antes posible esta situación", ha expresado.