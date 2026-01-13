El PSC se muestra "optimista" ante un acuerdo con ERC para la recaudación del IRPF

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha subrayado el diálogo que ha asegurado que mantienen con ERC respecto a la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat y ha asegurado: "Somos optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos, nos avalan los acuerdos recientes".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament este martes preguntado por la insistencia de los republicanos en la recaudación del impuesto como condición para negociar los Presupuestos de la Generalitat del 2026.

"Seguimos hablando, nosotros estamos para estudiar todos los planteamientos que hacen todos los grupos parlamentarios, también ERC en el Congreso", ha sostenido Pedret, que ha celebrado el acuerdo alcanzado por el Gobierno central sobre financiación autonómica.

Para el líder de los socialistas en la Cámara catalana, el acuerdo de financiación es "bueno para el conjunto de la ciudadanía española" y ha apuntado a los fondos para financiar mejor los servicios públicos.

"Financiarlos con un modelo que es más transparente, que reduce las desigualdades entre la comunidades peor financiadas y las mejor financiadas, que contribuye a definir mejor las variables que componen la población ajustada", ha agregado.

"ACUERDO HISTÓRICO"

Asimismo, ha concluido que Catalunya "tiene una clara ambición de autogobierno que permite un recorrido y un desarrollo" que, ha dicho textualmente, no será solo explorado sino que dará rendimientos importantes.

"Es un acuerdo histórico, que es perfectamente posible alcanzarlo. Por tanto, pedimos a todo el mundo que le dé una oportunidad, que lo estudie", ha zanjado.