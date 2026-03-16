PSC niega incumplir con ERC en el IRPF y afirma que se acordará "cuando el calendario lo permita"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha negado que el Gobierno, el Govern o el PSC hayan incumplido con ERC en el traspaso de la recaudación del IRPF a la Generalitat --el escollo para empezar a negociar los Presupuestos--, y ha asegurado que están trabajando para que se acuerde "de la mejor manera posible y cuando el calendario lo permita, y también en los momentos y de la forma más adecuada".

En rueda de prensa este lunes, ha repasado algunos de los acuerdos con los republicanos como Rodalies o el modelo de financiación: "¿Qué ha incumplido el Gobierno de España? El Gobierno de España ha cumplido de la mano del Govern de Catalunya y del PSC los pactos con ERC".

Ha insistido en que son acuerdos muy complejos y que necesitan tiempo y consensos en muchos lugares, pero ha reivindicado que ha habido algunos que también han tenido complejidades y que han tenido ritmos más ágiles: "A veces todo se amortiza muy rápido", ha lamentado.

Se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat en la reunión bilateral del julio, asegurando que los pactos que se alcanzaron existen y se mantienen: "La bilateral tiene un acta, tiene unos acuerdos formales, que no deben ir repitiéndose cada día".

REUNIONES CON ERC

Moret ha explicado que siguen reuniéndose con ERC para los Presupuestos y que mantienen el espacio de diálogo estable, que lo harán "hasta el último minuto", y ha descartado anticipar el escenario de si ERC retirará su enmienda a la totalidad.

"Yo hablo de hoy, no anticipo pantallas, no sé qué va a pasar el viernes, ni siquiera qué va a pasar mañana. Hoy, a día de hoy, lo que puedo deciros es que estamos trabajando", ha insistido.

Ha sostenido que en el actual contexto convulso a nivel mundial Catalunya necesita una estabilidad que pasa por contar con unas nuevas cuentas públicas: "No son los intereses del PSC o los intereses ni siquiera del Govern, son los intereses del país", y se ha referido específicamente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Finalmente, ha rechazado que, en caso de no aprobar los Presupuestos, se convoquen elecciones, y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así lo ha manifestado: "No sé exactamente qué frase utilizó, pero no es el escenario ideal. La idea es agotar siempre los espacios de negociación para llegar a consensos y acuerdos".