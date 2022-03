El PSC plantea bajar impuestos a empresas y ayudas a familias en Catalunya por la crisis

Pide evitar que el Parlament "sea el lugar en el que los socios del Govern resuelvan sus problemas"

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSC-Units ha planteado este viernes explorar la posibilidad de que el Govern reduzca la carga fiscal a empresas y promueva ayudas a familias vulnerables por los efectos y el aumento de precios derivados de la guerra en Ucrania.

Lo ha explicado la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, en rueda de prensa tras una reunión del 'Govern alternativo' de Salvador Illa, que ha abordado un informe preliminar sobre propuestas ante la guerra en Ucrania, que ultimarán las próximas dos semanas y presentarán el 1 de abril.

"Más allá de lo que pueda plantear el Gobierno de España, creemos que la Generalitat también puede hacerlo con sus impuestos propios y con algunos en los que tiene margen", ha dicho Romero, que ha planteado la posibilidad de que el Govern promueva bonificaciones a impuestos como el de hidrocarburos.

Ha destacado que el informe incluirá propuestas para un plan de acogida e integración de refugiados --con seguimiento de las actuaciones de las diversas administraciones-- y también medidas de ámbito económico, con estas medidas fiscales y ayudas tanto a empresas como a familias vulnerables.

Romero, que cree que el Govern deberá promover modificaciones presupuestarias para hacer frente a esta crisis, ha defendido apoyar el desarrollo del gasoducto Midcat, así como impulsar las energías renovables, ámbito en el que ha pedido al Govern "cambiar su estrategia" para facilitar su promoción.

HUELGA DOCENTE

Sobre la huelga docente, ha dicho que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, "ha sido arrogante y ha querido imponer un cambio en el calendario escolar sin diálogo", y ha criticado que no haya encontrado por el momento una solución ante la huelga.

Ha pedido a Cambray y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "tomar cartas en el asunto y solucionar un tema que no puede ir a más", y ha rechazado el ofrecimiento de la CUP para mediar, ya que considera que tiene intereses partidistas y que las partes deben dialogar sin mediador.

COMPARECENCIA DE RUFIÁN

Preguntada por los medios, ha avanzado que el PSC-Units "no podrá decir que no" a la petición de Junts de que comparezca en el Parlament el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y a la comisión de investigación que plantea Cs, sobre supuestas vinculaciones entre el entorno del expresidente del Govern Carles Puigdemont con Rusia.

Romero, que cree que la institución que debe analizar estos supuestos contactos es el Parlamento Europeo, ha pedido no utilizar la Cámara catalana para resolver problemas entre partidos: "No queremos que sea el lugar en el que los socios del Govern resuelvan sus problemas. Tenemos que intentar prestigiar el Parlament, y no ensuciarlo con discrepancias de su relación particular".

Preguntada por el descenso del apoyo a la independencia en la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de este jueves, cree que se debe a "la decepción y frustración de muchos ciudadanos, que se han visto engañados" y, sobre que el 68% considere urgente modificar el sistema de financiación, ha recordado que es algo que comparten los socialistas.

En este sentido, ha pedido a Aragonès abrir un diálogo entre los partidos catalanes para alcanzar un acuerdo "que después se puede llevar a votación", y se ha preguntado si el Govern no quiere hacer público el informe que envío al Gobierno central sobre este asunto para que no se evidencie que tienen posturas más cercanas de las que algunos piensan, ha dicho.