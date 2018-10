PSC-Units critica que se demore la decisión sobre los diputados suspendidos

Publicado 25/09/2018 15:23:01 CET

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha criticado que se prolongue la decisión sobre la suspensión de los diputados procesados por presunta rebelión, que JxCat y ERC han acordado que se aborde en la comisión del Estatuto del Diputado y en el Pleno: "Podríamos habernos ahorrado tres meses".

En rueda de prensa este martes, ha dicho que su grupo ve "incomprensible" que se haya tardado tres meses en decidir llevar el asunto a comisión, cuando la Mesa tiene potestad para dirimir sobre esta cuestión.

También ha criticado que este proceso de tramitación "alargará el tiempo de duda respecto al voto de los diputados afectados por la interlocutoria" que les acusa de rebelión, y por la que han quedado suspendidos del cargo y no cobran sueldo, aunque no se les obliga a renunciar a su acta de diputados.

PSC-Units entiende que la comisión del Estatuto del Diputado hará una propuesta concreta sobre cómo aplicar la interlocutoria del TC, y ha indicado que para ellos resultaría imposible que se decida no hacer caso al tribunal: "Debatir y votar una resolución judicial no corresponde al Parlament, que tiene obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir".

Ha reiterado que lo que se someterá a debate será la forma de aplicar la interlocutoria, y no si esta se asume o no; de lo contrario, "se estaría pidiendo que un poder del Estado corrigiera a otro".

También ha destacado que dos de las máximas que ha defendido este martes el presidente de la cámara, Roger Torrent, "no tienen novedad", puesto que ya se contemplaban en la resolución: que no se altere la aritmética parlamentaria y que no deben renunciar a sus actas de diputado.

"La interlocutoria abría la posibilidad de una sustitución temporal" de los suspendidos por otros diputados de sus mismos grupos, ha concretado Pedret, que ha defendido que hasta el momento solo se ha cumplido de forma parcial, y ha criticado que no se haya resuelto ya, porque la Mesa podría haberlo hecho este mismo martes, según él.