Psicólogas abogan por compartir y reconocer el dolor del duelo durante las fechas navideñas

Las psicólogas expertas en duelo del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) Mutuam Elisa Sanz y Marta Gutiérrez. - FUNDACION LA CAIX

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Psicólogas del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa han defendido la importancia de compartir y reconocer el dolor del duelo durante las fechas navideñas, porque es una época en la que estas emociones se intensifican y así "ese peso interior se aligera mucho".

Así lo explica la Fundación La Caixa en un comunicado este martes, en el que recuerda que este programa impulsa los encuentros 'Es Navidad y hay una silla vacía', donde se comparten experiencias y recomendaciones para vivir las emociones del duelo durante las fechas navideñas.

La psicóloga experta en duelo del equipo de atención psicosocial (EAPS) Mutuam del programa, Marta Gutiérrez, ha asegurado que, durante esta época, "no es solo un día señalado, son semanas enteras sintiendo la presión del entorno para estar bien".

Tanto ella como Elisa Sanz, también psicóloga del programa, conducen las charlas en Barcelona: en estos encuentros se ofrecen recomendaciones de gestión emocional y se crea un espacio donde los asistentes pueden compartir emociones y reflexiones "y sentirse escuchadas, identificadas y comprendidas, lo que rompe la idea de que el duelo debe vivirse en silencio y en soledad".

En el caso de los más pequeños, las psicólogas insisten en dejarles ser y actuar como niños, "aunque su aparente montaña rusa emocional pueda desconcertar a los adultos"; así como no excluirlos de las decisiones sobre cómo se van a vivir estas fechas.

Por otro lado, con las personas mayores, creen que la prioridad es "no decidir por ellos" y preguntarles directamente cómo quieren pasar las fiestas, dejando a un lado la imposición social de estar juntos en Navidad; y recuerdan que cada persona afronta el duelo a su manera y que hay que reconocer y respetar esas diferencias.

ESCUCHAR LAS EMOCIONES

Según las psicólogas, no existen pautas estándar para sobrellevar un duelo, pero recomiendan darse un momento para parar, ver cómo se está y qué se necesita: "El duelo es un proceso que nos frena en seco. Hay que darse permiso para que afloren los sentimientos. Puede que en un momento sientas una cosa, y media hora después, otra diferente. Todo está bien cuando estamos en duelo".

Tanto Gutiérrez como Sanz coinciden en que hablar de la muerte y el duelo y acordar qué se quiere celebrar y qué no "ayuda al entorno a ofrecer el apoyo necesario".

Para las psicólogas es igual de válido replantear las tradiciones como mantener las celebraciones navideñas teniendo presente a la persona que ocupaba esa silla: "Pequeños gestos como unas palabras en un brindis o compartir anécdotas para recordar a la persona que ya no está facilitan mucho. Así se evita ese efecto del elefante en la habitación del que nadie habla y se libera tensión", explican.