Un psicólogo sobre violencia a mujeres en redes: "Si no educamos nosotros lo harán los algoritmos"

Joan Roa (UdG) afirma que los jóvenes construyen su identidad a través de fenómenos mediáticos BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El psicólogo social y profesor de la Universitat de Girona, Joan Roa, ha alertado sobre la presencia de violencia a mujeres en redes sociales y ha señalado un tipo de contenido que, en caso de no escogerlo libremente, acaba difundiendo mensajes erróneos: "Si no educamos nosotros lo harán los algoritmos".

Así lo ha pronunciado este viernes en la mesa redonda 'La percepció de la violència de gènere entre joves i adolescents: els discursos d'extrema dreta i les xarxes socials' durante las jornadas 'Feminicidis i altres formes de violència greu vers les dones', organizadas por la Conselleria de Interior de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

También ha participado el sociólogo y profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, Olmo Morales, en cuya mesa moderada por la jefa del gabinete de Seguridad y Políticas Transversales, Alba Alfageme, ha señalado que el 30% de hombres menores de 25 años se posiciona hacia planteamientos cercanos a la extrema derecha respecto al 10% de mujeres, según datos del Institut de Ciències Polítiques i Socials de Catalunya.

EL FENÓMENO DE LAS 'TRADWIFE'

En este sentido, Roa ha señalado que los jóvenes también construyen su identidad a través de lo que sucede en redes sociales, con contenido que suele ser superficial y corto, y ha puesto de ejemplo el fenómeno de las 'tradwife' (ama de casa) en redes como TikTok, donde las mujeres se visten de forma tradicional y se comportan como cuidadoras del hogar.

Sobre esto, ha dicho que se acaba emitiendo un mensaje que "marca algunas líneas" y hace que jóvenes que no consumirían este tipo de contenido lo acaban haciendo.

Por otro lado, ha abogado por trabajar en el lenguaje, a veces deshumanizador, según él, en este tipo de espacios virtuales, que son escenarios que acogen un tipo de violencia que posteriormente se acaba trasladando a otros ámbitos: "Bajo la libertad de expresión tiene lugar un contenido que funciona como antesala de las violencias en el espacio físico".

'NOT ALL MEN'

En su intervención, Morales ha destacado el fenómeno 'Not All Men' ('No todos los hombres'), como una excusa que, según él, utilizan algunos de ellos para victimizarse y autojustificarse en sus actos.

"Si desde pequeños se nos educa así, tenemos que contrarrestar eso con un argumentario más ético. A veces no conectamos con el daño que causamos", ha indicado Morales, que ha apostado por seguir promoviendo un cambio que, a pesar de que cueste trabajo, puede ayudar a construir un mundo más justo.

Respecto a este tema, Roa ha dicho que durante muchos años se ha trabajado en hacer un buen trabajo sobre las mujeres, pero se ha dejado de lado a los hombres, por lo que ha optado por "interpelarlos y hacerlos formar parte de la solución", para que así tomen conciencia de la situación de violencia hacia ellas.

Finalmente, ha lamentado que, antes de ejercer violencia hacia mujeres, esta suele ser primero hacia "uno mismo", y también hacia otros hombres, un factor que el psicólogo ha vinculado a cómo se aprende a ser hombre y cómo se actúa respecto a la expresión emocional, ya que la masculinidad hegemónica de la sociedad no les permite mostrar tristeza o pedir ayuda cuando la necesitan, en sus palabras.