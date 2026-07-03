El psiquiatra que atendió a los Andic no compartía que la terapia se centrase en la herencia en vida

El psiquiatra, Antonio Bulbena, a su llegada al Juzgado Nº5 Martorell, a 3 d ejulio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

MARTORELL (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El psiquiatra que visitó en una ocasión al fundador de Mango, Isak Andic, fallecido tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024, y a su hijo Jonathan --investigado por un presunto delito de homicidio--, ha explicado que él no compartía la propuesta de la terapeuta familiar de que el padre dejase la herencia en vida al hijo, ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.

Según las mismas fuentes, la terapia de la terapeuta familiar se centraba en que el padre dejase la herencia en vida a Jonathan Andic y que fue ella misma la que los derivó a su consulta para que tuviesen una "segunda opinión", pero él discrepó de esta decisión.

El psiquiatra no se ha acogido al secreto profesional porque le han eximido, por lo que ha declarado ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) durante una hora aproximadamente.